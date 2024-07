Foi um dia de festa para a seleção argentina e todos os adeptos da albiceleste. Enquanto era madrugada de segunda-feira em Portugal, a 'seleção das Pampas' venceu a Colômbia na final da Copa América, com um golo solitário de Lautaro Martínez.

No final do encontro, havia um misto de alegria e nostalgia. Alegria, naturalmente, pela conquista do troféu; Nostalgia, pela despedida de Ángel Di María da seleção argentina. O jogador do Benfica já tinha anunciado que este seria o seu último torneio internacional.

No final do jogo, Lionel Messi homenageou o jogador do Benfica, juntamente com outro jogador do Benfica que pertence à 'velha guarda' da seleção argentina - Nicolás Otamendi. Messi chamou os dois colegas para que, juntos, levantassem o troféu da Copa América.

Quanto a Otamendi, não há indicação de que este seja o seu último torneio. Ángel Di Maria somou 145 jogos pela Argentina, marcando 31 golos.

Veja o momento: