Esta quinta-feira, nos oitavos de final da Taça da Argentina, o jogo entre o Barracas Central e o Gimnasia ficou marcado por cenas de pancadaria no final do encontro.

Com o Gimnasia na frente do marcador, com o único golo da partida marcado aos 54 minutos, por Benjamín Domínguez, a confusão instalou-se já após o apito final.

Socos, pontapés e empurrões entre membros da equipa não foram travados mesmo com a presença da polícia.

Ora veja: