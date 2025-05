A Argentina anunciou este sábado que o defesa e capitão do Benfica Nicolás Otamendi está na lista dos convocados para as últimas duas jornadas da qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026.

A seleção albiceleste, já apurada para a competição, vai defrontar primeiro o Chile no dia 6 de junho e posteriormente a Colômbia, no dia 11 do mesmo mês.

🇦🇷 Otamendi na convocatória da seleção da Argentina para os jogos frente ao Chile e à Colômbia, a contar para a fase de apuramento para o Mundial de 2026!#SejaOndeFor pic.twitter.com/VumnbqkQF8 — SL Benfica (@SLBenfica) May 24, 2025

Quem também foi convocado pela Argentina, mas para a equipa de sub-20 foi Prestianni. O jovem das águias vai participar em dois encontros particulares diante da Austrália, a 6 e 9 de junho.