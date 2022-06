O Benfica quer contratar Enzo Fernández ao River Plate, e já iniciou inclusivamente contactos com as duas partes nesse sentido.

No entanto, há quem não se importasse de o ver vestido de azul e branco, com o equipamento do FC Porto, como é o caso de Lucho González.

Antigo jogador dos dragões, o agora técnico adjunto do Ath. Paranaense aconselhou o compatriota a mudar-se para Portugal, mas para os dragões.

«Acho que pode ficar muitos anos em Portugal. Onde quer que vá vai continuar a evoluir», começou por dizer Lucho, no programa «Como te va».

«Diria ao Enzo para ir para Portugal, sem qualquer dúvida, sobretudo se for o FC Porto a ligar-lhe», acrescentou.