Otamendi e a mudança para o River Plate: «A decisão foi fácil, obviamente...»
Central colocou ponto final na ligação de seis épocas com o Benfica e regressou assim ao futebol argentino
Central colocou ponto final na ligação de seis épocas com o Benfica e regressou assim ao futebol argentino
Nicolás Otamendi confessa que a decisão de sair do Benfica e rumar ao River Plate foi «fácil» de tomar.
Em declarações após o particular da última madrugada, entre Argentina e Islândia, o central de 38 anos destacou a importância do telefonema com Eduardo Coudet, técnico do River Plate, para este regresso ao país que o lançou para o futebol. Recorde-se que Otamendi foi formado no Vélez Sarsfield e manteve-se no clube até 2010, quando se mudou para o FC Porto.
«Como todos sabem, sou um adepto (do River Plate). A decisão foi fácil, obviamente. No meu caso, o técnico (Eduardo Coudet) esteve disponível para me ligar assim que assumiu o cargo e, apenas duas semanas depois, convenceu-me», começa por referir.
«Ele deu-me apoio e é sempre bom quando o treinador te liga e diz que te quer no clube. Não tive quaisquer dúvidas no regresso à Argentina», acrescenta.
Assista aqui às declarações de Otamendi: