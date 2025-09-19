Gianluca Prestianni e Tomás Pérez foram convocados pela seleção da Argentina para o Mundial sub-20, que decorre no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro.

Significa isso que o médio-ofensivo do Benfica e o médio-defensivo do FC Porto são baixas para José Mourinho e Francesco Farioli nas próximas semanas.

Orientada por Diego Placente, a albiceleste vai estar integrada no Grupo D, juntamente com Itália, Cuba e Austrália, estreando-se diante dos cubanos no dia 28 (madrugada de 29 em Portugal).

A seleção da Argentina é considerada uma das grandes favoritas à conquista do Mundial sub-20 (Portugal não está presente) e já venceu a prova seis vezes, a última das quais em 2008.

O número de jogos pelos que Prestianni e Pérez falharão pelos respetivos clubes é ainda uma incógnita - está condicionado, claro, à performance da seleção - mas são carta fora do baralho para o clássico entre FC Porto e Benfica no Dragão a 5 de outubro, último jogo antes da paragem competitiva para as seleções nacionais e que vai interromper as competições até ao regresso com as competições europeias a partir de 21 de outubro.