Podia ser no Estádio da Luz, tivesse Enzo Fernández ficado mais tempo no Benfica, mas foi em La Paz, na Bolívia.

A Argentina vai vencendo a seleção boliviana em jogo de apuramento para o Mundial 2026, por 2-0, e o primeiro golo foi «Made In Benfica».

Di María, extremo das águias, cruzou com conta, peso e medida no lado direito e Enzo, campeão pelos encarnados na época passada, desviou para o golo. O 2-0, diga-se, foi de Tagliafico, também com assistência de Di María.

Ora veja os golos: