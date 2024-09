Estalou o verniz no Boca Juniors e no centro da polémica está Sergio Romero, que acabou por receber uma suspensão válida para os próximos dois jogos do clube argentino.

Em comunicado, o clube xeneize explica que os incidentes que envolveram o guardião com alguns adeptos estão na origem do castigo. Tudo aconteceu após a derrota por 1-0 na receção ao River Plate, da última jornada, onde Romero foi ofendido e acabou por se «virar» aos respetivos adeptos, que de acordo com o clube, já foram identificados.

«O nosso clube deve ser uma grande família, composta por adeptos, jogadores, funcionários e dirigentes. Devemos ter sempre respeito uns pelos outros e estarmos unidos pelo bem do Boca Juniors», pode ler-se no comunicado.

Leia aqui o comunicado do Boca Juniors na íntegra: