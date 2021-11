Mais de oito meses depois, exatamente 253 dias, Eduardo Salvio regressou à competição pela equipa principal do Boca Juniors.

O antigo extremo do Benfica foi a jogo na vitória em casa do Aldosivi, por 3-0, aos 64 minutos, e esteve em bom plano: foi, por exemplo, fulcral no segundo golo dos bosteros, ao cruzar para Villa, antes de Cardona marcar na recarga desse primeiro remate.

Ora veja o lance:

Escreve o jornal Olé que Salvio surpreendeu neste seu regresso, com uma capacidade física notável, e como «se nunca tivesse deixado de jogar».

Recorde-se que o internacional argentino lesionou-se gravemente no joelho a 28 de fevereiro pela segunda vez na carreira.