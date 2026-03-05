O defesa argentino Cristian Lema anunciou o fim da carreira aos 35 anos, depois de mais de um ano sem competir ao serviço do Boca Juniors. O jogador tomou a decisão ainda antes de terminar o contrato com o clube argentino, no final de 2025, optando por encerrar a carreira apesar de ter recebido propostas para continuar a jogar na Argentina e no estrangeiro.

Lema, natural de Puerto Madryn, iniciou o percurso profissional em 2007 e representou vários clubes, entre eles Newell’s Old Boys, Belgrano, Lanús e Peñarol, além de uma breve passagem pelo Benfica em 2019, onde realizou apenas dois jogos oficiais. Ao longo da carreira conquistou um título em Portugal e outro no Uruguai, antes de terminar a trajetória no Boca, clube que representou entre 2024 e 2025, somando 34 partidas e um golo.

«O meu último período no Boca talvez tenha sido a decisão da minha retirada. Tomei-a antes de dezembro; hoje estamos noutra etapa da vida que é preciso enfrentar. Às vezes não estamos preparados, mas já é altura de mudar. Não foi por nada físico, eu sei que posso continuar a jogar, mas quando a cabeça diz que é altura de parar não faz sentido insistir», disse no podcast «Loucos pela redonda».

«É muito difícil sair bem do Boca; parece que o mau da fita é sempre o jogador. Não vou falar pelos que tive como colegas de equipa, mas é difícil conseguir chegar a um acordo justo ou que beneficie ambas as partes. Naquele momento, para eles e para mim, o melhor era que eu saísse. Não lhes fazia sentido pagar seis meses a um jogador apenas para treinar, porque eu já não ia jogar. Era o mais lógico», acrescentou.

O último encontro oficial do central aconteceu em outubro de 2024. A partir daí, sucessivos problemas físicos, incluindo uma lesão grave no tornozelo, afastaram-no da competição, levando-o a ponderar o futuro.

Após o anúncio da reforma, o antigo defesa decidiu regressar à cidade natal, onde segundo a imprensa argentina, pretende dedicar-se à família e a projetos pessoais, encerrando uma carreira de quase duas décadas no futebol profissional.