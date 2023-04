Enzo Pérez e Marcos Rojo foram rivais em Portugal, já que o primeiro foi jogador do Benfica e o segundo do Sporting, mas partilharam o balneário na seleção argentina inúmeras vezes.

No entanto, a amizade entre os dois sofreu um revés em 2021, quando Rojo decidiu deixar o Manchester United em definitivo e juntar-se ao Boca Juniores. Só que Enzo Pérez queria que o defesa fosse seu colega no rival River Plate.

«Quando escolhi o Boca, o Enzo ficou chateado porque queria que eu fosse para o River. Em campo, matávamo-nos um ao outro. Eu batia nele de propósito e ria, mas ele ficava chateado, a sério», começou por contar Rojo, em entrevista à TyC Sports.

«Até que certa altura fui passar uns dias a Bariloche com a minha família. Chego ao hotel e dizem-me que o Enzo também estava lá. Eu não sabia e ele também não. Uma noite desci para o jantar e ele estava lá. Depois do jantar, sentámo-nos numa mesa, conversámos, dissemos tudo o que tínhamos a dizer um ao outro e a amizade voltou», revelou.

Rojo confessou depois que nem os árbitros de podiam meter no desentendimento entre os dois: «Deixava-me chateado. Uma vez, enviei-lhe uma mensagem terrível e ele nem respondeu. Se vir um dos clássicos [entre Boca e River], há uma jogada em que dividimos a bola, ela já tinha ido para fora do campo e eu meti o corpo na mesma. Fiquei enervado. Veio o árbitro e nós os dois começámos a reclamar com ele: ‘Não se meta nisto’, dissemos-lhe.