O Boca Juniors anunciou, este sábado, a renovação com Edinson Cavani, até 2026.

Através das redes sociais, o emblema argentino confirmou a permanência do internacional uruguaio, que caso cumpra o contrato até ao fim, vai jogar até aos 39 anos. Com 23 títulos no palmarés, Cavani leva 17 golos em 27 jogos pela equipa do Boca Juniors, esta temporada.

Veja aqui o vídeo do Boca Juniors dedicado a Cavani: