Agora sim, é oficial. Sergio Romero rescindiu contrato com o Boca Juniors, após uma passagem de quase três anos pelo clube argentino, marcada por diversas polémicas.

Através de um comunicado, o Boca Juniors confirmou a decisão do experiente internacional argentino e agradeceu-lhe por tudo o que deu ao clube desde que assinou, em 2023. Recorde-se que Sergio Romero não jogava pela equipa principal desde novembro do ano passado e chegou mesmo a ser suspenso após altercações com adeptos do próprio clube.

Aos 38 anos, o antigo guarda-redes do Manchester United fica agora sem clube, poucos dias após a morte do seu treinador no Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.

