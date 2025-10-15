OFICIAL: Sergio Romero rescinde com o Boca Juniors após polémica
Guardião argentino esteve suspenso após incidentes com adeptos do clube e não jogava há praticamente um ano
Agora sim, é oficial. Sergio Romero rescindiu contrato com o Boca Juniors, após uma passagem de quase três anos pelo clube argentino, marcada por diversas polémicas.
Através de um comunicado, o Boca Juniors confirmou a decisão do experiente internacional argentino e agradeceu-lhe por tudo o que deu ao clube desde que assinou, em 2023. Recorde-se que Sergio Romero não jogava pela equipa principal desde novembro do ano passado e chegou mesmo a ser suspenso após altercações com adeptos do próprio clube.
Aos 38 anos, o antigo guarda-redes do Manchester United fica agora sem clube, poucos dias após a morte do seu treinador no Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.
El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2025
Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos. pic.twitter.com/yKsAkzGOud