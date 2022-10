Marcos Rojo protagonizou um gesto de pura humanidade no meio do caos que provocou um morto e vários feridos durante o jogo entre o Gimnasia de La Plata e o Boca Juniors, na última madrugada.

Depois de os jogadores terem sido obrigados a fugir e centenas de adeptos terem encontrado refúgio no relvado para escapar aos confrontos com a polícia, o antigo jogador do Sporting distribuiu garrafas de água pelos adeptos do Gimnasia que não conseguiram fugir da bancada e que sofriam com o gás lacrimogénio disparado pela polícia.

Veja o momento do defesa argentino no vídeo abaixo.