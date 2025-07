O Talleres oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Carlos Tévez para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais, o clube confirmou a chegada do antigo internacional argentino, que nas últimas duas temporadas esteve ao serviço do Independiente. Recorde-se que Diego Cocca e a restante equipa técnica apresentaram a demissão do Talleres e é assim substituído pelo treinador de 41 anos.

Enquanto jogador, Carlos Tévez conquistou 26 títulos, entre os quais uma Liga dos Campeões, três Ligas Inglesas e duas Ligas Italianas, assim como uma Taça dos Libertadores.