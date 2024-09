A Argentina venceu, na madrugada desta sexta-feira, o Chile, por 3-0, na sétima jornada da qualificação para o Mundial 2026.

Mesmo sem Messi, fora da convocatória, e depois de uma primeira parte sem golos, o intervalo acordou a turma de Scaloni e Mac Allister abriu logo o marcador, aos 48 minutos, depois de uma assistência de Julián Álvarez, novo jogador do At. Madrid.

Álvarez voltou a aparecer, aos 84 minutos, mas desta vez para tomar ele próprio gosto ao pé e fazer o 2-0 na partida com um golaço à meia distância.

Por fim, foi a vez de Dybala escrever o nome na lista de marcadores, aos 90+1, na sequência de uma assistência de Garnacho

Destaque para a titularidade do benfiquista Nicolás Otamendi, que vestiu a braçadeira de capitão, numa noite em que Ángel Di María foi homenageado. Com esta vitória a Argentina mantém a liderança do grupo, com 18 pontos em sete jogos.