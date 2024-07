Julio Garro exigiu esta quarta-feira que Lionel Messi e Claudio Tapia (presidente da Associação de Futebol da Argentina) pedissem desculpa pelo episódio de racismo que aconteceu na última segunda-feira e que envolveu o plantel argentino, após a conquista da Copa América.

Em declarações à rádio «Urbana Play», o sub-secretário do governo do país referiu que a atitude seria «exemplar» depois de um momento que «deixou o país muito mal visto».

«Penso que o capitão da Seleção da Argentina e o presidente da AFA deviam pedir desculpa pelo sucedido. Tendo em conta que deixou o nosso país muito mal visto, podia ser uma atitude exemplar e importante para o resto do mundo», afirmou.

Recordar que depois do triste episódio, Enzo Fernández recorreu às redes sociais para pedir desculpa e garantiu que as declarações racistas «não definem» o seu caráter. Ainda assim, o Chelsea abriu um processo disciplinar contra o internacional argentino e alguns companheiros de equipa do jogador nos «blues» criticaram-no e deixaram de o seguir nas redes sociais.