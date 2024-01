Da 4.ª divisão da Argentina, e do estádio «Poeta», chegam imagens pouco líricas. Falhada a subida de divisão, e face à derrota em casa ante o Las Palmas, os adeptos do General Paz Juniors, de Córdova, avançaram o «pedido de explicações» e partiram para as agressões sobre os elementos da própria equipa.

Desde os jogadores aos técnicos e staff, todos foram visados pela ira destes adeptos, que de «Paz» parecem ter pouco.

Segundo descreveu na quarta-feira o jornalista Fede Nievas, assistiu-se à «inoperância» das forças policiais para evitar as agressões, dentro e fora do estádio. Em simultâneo, o General Paz Juniors poderá ser punido severamente por estes incidentes.