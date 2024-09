Ángel Di María despediu-se oficialmente da seleção da Argentina e este sábado o avançado do Benfica deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais, como forma de agradecimento «pelos anos maravilhosos» que passou na formação alviceleste.

Ao serviço da Argentina, Di María conquistou tudo o que havia para conquistar, com destaque claro para o Mundial 2022, quando ajudou a equipa a derrotar a França no desempate por grandes penalidades, depois do 3-3 que se registou no prolongamento.

«Não tenho palavras para agradecer a todos, estes anos na Seleção Nacional foram realmente maravilhosos e retiro-me da forma mais bonita. Vou sentir falta de cada um de vocês, colegas e funcionários da Federação Argentina de Futebol (AFA). Fizeram-me crescer em todos os sentidos, estes foram os melhores anos da minha carreira. Agradeço à vida por ser argentino», pode ler-se.

Veja aqui a mensagem partilhada por Di María nas redes sociais: