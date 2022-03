Di María despede-se do público argentino com a camisola da seleção

Di María marcou e assistiu na vitória da Argentina sobre a Venezuela, por 3-0, na qualificação para o Mundial 2022, naquela que foi uma despedida perfeita do seu país com a camisola «albiceleste».

Após o jogo na «Bombonera», em Buenos Aires, em que brilhou a grande altura, o extremo de 34 anos do PSG publicou uma mensagem de agradecimento onde sublinhou o adeus ao público argentino.

«Agradeço-vos por todo o carinho recebido. Sempre sonhei com tudo o que vivi nesta bela noite. Seguramente, foi o meu último jogo com esta camisola na Argentina. Dizer que foi uma noite maravilhosa é pouco. Obrigado, mil vezes obrigado», escreveu o ex-Benfica, que deverá deixar a seleção em definitivo após a fase final do Mundial do Qatar.

O resumo do jogo: