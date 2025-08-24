Ángel Di María continua a encantar na Argentina. O avançado de 37 anos foi, uma vez mais, decisivo para o Rosario Central. 

Frente ao rival da cidade, o Newell´s Old Boys, «El Fideo» marcou um autêntico golaço para dar a vitória por 1-0, numa partida a contar para a sexta jornada do Torneio Clausura. 

O resultado parecia encaminhar-se para um nulo, depois de mais de 80 minutos sem golos. Eis que, ao minuto 82, Di María abriu o marcador, e de que forma. Num livre em corredor central, o camisola 11 atirou colocado para o ângulo superior direito.

Com este triunfo, o Rosario Central assume a terceira posição do grupo B com dez pontos, a um ponto do líder River Plate que conta com menos um jogo.

