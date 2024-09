Dois meses depois de ter dito o adeus à seleção da Argentina, Ángel Di María foi homenageado em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Núñez.

Nos momentos que antecederam a partida entre a Argentina e o Chile (3-0), o extremo do Benfica foi ovacionado pelos 16 anos a representar o país.

No centro do relvado, El Fideo, acompanhado pela família, assistiu a um vídeo com vários momentos importantes da carreira e mensagens de pessoas importantes, como é o caso de Mia, a filha mais velha, ou Lionel Messi, que recupera de lesão e não esteve presente na homenagem. O futebolista de 36 anos ficou visivelmente emocianado.

Eis a mensagem de Mia:

Em lágrima, Di María falou após a homenagem e agradeceu a todos os que o acompanharam, entre eles a família, a Federação Argentina, os colegas, os adeptos: «Não quero esquecer os treinadores e os meus colegas de equipa. Tive a oportunidade de ter grandes jogadores ao meu lado e tivemos a infelicidade de não conseguir alcançar algo. É por isso que não os quero esquecer, aqueles que me ensinaram a continuar a lutar. Vamos certamente lutar pela Copa América e pelo Campeonato do Mundo».

Para a família, que o acompanhou ao relvado, o internacional argentino deixou um sincero agradecimento.

«Às mais importantes da minha vida, as minhas queridas, as que estiveram sempre ao meu lado, as que nunca deixaram que nada me magoasse. Obrigado por me terem acompanhado. Esta é a última Taça que ganhámos juntos com esta camisola. Obrigado, obrigado do fundo do meu coração».

Num total de 145 jogos e 31 golos com a camisola Albiceleste, o extremo coloca um ponto final na carreira internacional com a conquista de uma Finalíssima Intercontinental (2022), duas Copas Américas (2021 e 2024) e um Mundial (2022).