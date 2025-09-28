O Rosario Central deslocou-se até ao reduto do Gimnasia e venceu por 3-0, regressando assim aos triunfos para o campeonato argentino.

Destaque para uma segunda parte fantástica de Di María, com um golo e uma assistência, sendo que os visitantes chegaram ao intervalo em vantagem, graças ao golo de Alejo Veliz. Já no segundo tempo, o Gimnasia ficou reduzido a dez elementos, após a expulsão de Corbalan por acumulação de amarelos, e o jogo tornou-se ainda mais complicado para o conjunto da casa.

Ora, aos 83 minutos chegou o segundo golo do Rosario Central, apontado por Giménez e com assistência de Di María, na sequência de um canto. Apenas três minutos depois, o ex-Benfica fez o gosto ao pé e fixou o resultado final em 3-0.

Este triunfo deixa a equipa na sexta posição do Grupo B desta Liga Argentina, com 15 pontos e a quatro da liderança (Deportivo Riestra).