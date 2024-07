Ángel Di María já pensa no futuro depois da carreira de futebolista. Aos 36 anos, o veterano retirou-se da seleção argentina com a vitória na Copa América (com muita emoção à mistura). Especula-se que irá continuar no Benfica, com alguns sinais recentes dados, como por exemplo um comentário de um adjunto de Roger Schmidt.

Mas Di María já olha para além disso. Matriculou-se num curso da Associação de Treinadores de Futebol Argentino, na cidade de Rosario, de onde é originário. A novidade foi dada pelo organismo, com muita pompa e circunstância, nas redes sociais.

«É com grande orgulho que damos as boas-vindas ao grande Angelito Di María, que deseja treinar com os melhores para se tornar um futuro treinador! Ele é agora um aluno oficialmente registado», escreveu a coordenadora geral da ATFA, no Facebook.

Di María deverá frequentar as aulas à distância, segundo a imprensa argentina. Já foi orientado por treinadores como Jorge Jesus, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Unai Emery, entre outros.