Ángel Di María foi eliminado nas «meias» do Torneio Apertura ante o River Plate. No Estádio Monumental, em Buenos Aires, a equipa da casa levou a melhor (1-0).

O ex-Benfica foi titular e capitão do lado da equipa forasteira. Marcos Acuña, ex-Sporting, foi suplente utilizado. Já Juanfer Quintero, ex-FC Porto, não chegou a saltar do banco.

O jogo foi decidido por uma grande penalidade cobrada por Facundo Colidio no segundo tempo (62m). Antes, ao minuto 31, Gonzalo Montiel já tinha desperdiçado uma grande penalidade.

Com este triunfo (1-0), o River Plate – que terminou em terceiro do Grupo 2 – segue para a final, esperando pelo vencedor do jogo entre Argentinos Juniors e o Belgrano, que decorre este domingo (21h).

Já o Rosário Central de Di María despede-se da competição depois de terminar em quarto no Grupo 2. Ultrapassou o Independiente (3-1) nos «oitavos» e o Racing (2-1) nos «quartos».