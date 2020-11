Uma semana depois de ter sido operado de urgência a um coágulo no cérebro, Diego Maradona teve alta.

Uma multidão de jornalistas e fãs esperava a saída do astro argentino, que vai agora para uma casa onde vai prosseguir o tratamento e será acompanhado em permanência por pessoal médico e pela família, no tratamento dos problemas surgidos da abstinência do consumo de álcool.

O advogado Matias Morla disse aos jornalistas que, face ao historial de problemas de saúde e adições que Maradona tem, será feita uma lista de pessoas e parentes autorizados a visitá-lo.

«O Diego vai decidir quem quer ver e quando quer ver», disse, explicando que as diferenças familiares não podem estar acima da saúde de Diego Armando Maradona e que a sua permanência no hospital também serviu para recuperar num «quadro de abstinência».

«O Diego passou talvez pelo momento mais duro da sua vida, creio que foi um milagre que tenham detetado o derrame na cabeça, que lhe poderia ter custado a vida», explicou.

O advogado da estrela do futebol argentino disse ainda que Maradona está fora de perigo, depois da intervenção cirúrgica à cabeça, levada a cabo pelo neurocirurgião Leopoldo Luque, e porque o problema foi «detetado a tempo».

«O Diego está inteiro, está com vontade de se recuperar em outros problemas que tem», afirmou o advogado, acrescentando que a intervenção do psiquiatra também foi importante, e agora é o momento de «união da família» e com bons profissionais.

Matias Morla referiu que haverá Maradona para mais tempo, e que este é o momento das pessoas se unirem à volta do ex-jogador.

«O que faz falta agora é uma união da família e estar rodeado de profissionais de saúde. Com os médicos e com a família, Diego vai estar como deve estar, tem que estar feliz e temos que lhe devolver, entre todos, o carinho e a felicidade que nos deu», afirmou o representante legal do astro argentino.

O antigo capitão da seleção argentina foi hospitalizado em 02 de novembro devido a anemia e desidratação, apresentando igualmente um estado depressivo, tendo os exames a que foi submetido revelado a presença de um hematoma subdural.