Diego Armando Maradona é uma das maiores figuras do povo argentino e não há ninguém que escape ao mediatismo que existe à volta do atual treinador do Gimnasia.

Nem mesmo o seu médico. Esta manhã, quando Leopoldo Luque falou à imprensa para dar conta de que a cirurgia tinha corrido bem, os fãs de Maradona que o aguardam no exterior do hospital não esconderam a emoção e começaram a entoar vários cânticos, como se de um jogo de futebol se tratasse.

Recorde-se que Maradona foi operado com sucesso a um hematoma subdural, depois de ter sido internado na segunda-feira.