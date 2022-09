A Argentina segue em festa e Messi é o responsável. No dia da estreia de Enzo Fernandez, médio do Benfica, pela seleção, o astro do PSG foi a principal figura da vitória por 3-0 sobre as Honduras, em Miami, nos EUA.

Messi esteve na origem do 1-0, com um grande passe, à imagem do que habituou o público. Quantas vezes se viu Messi no Barcelona servir Jordi Alba nas costas da defesa, tal como fez nesta madrugada com Tagliafico? O central cruzou para o golo de Lautaro Martínez, que assim fez o 1-0.

Ainda antes do primeiro tempo, foi o próprio Messi quem dilatou a vantagem, com um golo de penálti.

Num jogo que não contou com Nico Otamendi, a estreia de Enzo Fernandez, o outro benfiquista convocado, aconteceu aos 64 minutos com a entrada para o lugar de Leandro Paredes. O médio do Benfica viria a ser fundamental para o 3-0 de Messi.

Já agora, também Thiago Almada se estreou na seleção e...lembra-se de Nehuén Perez, que jogou no Famalicão por empréstimo do At. Madrid? Pois bem, também ele agora é internacional argentino.

Estreias à parte, Messi concluiu a festa com um chapéu num 3-0 em que recebeu a bola de Enzo Fernandez.

Com esta vitória, a Argentina soma 34 jogos sem perder, já Messi chegou aos 88 golos pela albiceleste.