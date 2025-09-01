Alan Varela, médio do FC Porto, viveu esta semana um dos momentos mais marcantes da sua carreira, ao ser convocado pela primeira vez para a seleção principal da Argentina. À chegada ao país o jogador de 24 anos não escondeu a emoção de integrar a lista de Lionel Scaloni.

«Estou muito feliz, muito contente por poder estar aqui. É um sonho. Vou aproveitar ao máximo todo o tempo que estiver na seleção e dar o melhor de mim», afirmou o jogador portista à imprensa argentina no local.

Varelas contou que a primeira reação surgiu ainda durante uma concentração do plantel do FC Porto.

«Na verdade, quando saiu a pré-lista eu estava concentrado para o jogo, já muito focado, e nem me caiu logo a ficha, mas depois, quando saiu a lista definitiva, senti uma felicidade imensa», afirmou.

O médio do FC Porto revelou ainda que não falou diretamente com Scaloni, mas que foi contactado por Pablo Aimar, antigo jogador do Benfica e adjunto da equipa técnica, que «explicou a situação».

O momento ganha ainda maior simbolismo por coincidir com aquele que poderá ser o último jogo de Lionel Messi em solo argentino.

«Vai ser algo inesquecível para mim. Espero que seja uma festa que fique sempre na memória. Ele é o melhor jogador do mundo, deu tanto à Argentina e oxalá seja uma grande celebração para ele», concluiu Varela.

A Argentina enfrenta a Venezuela (5 de setembro) e o Equador (10 de setembro) em duas jornadas a contar para a qualificação para o Mundial de 2026, que decorre entre Estados Unidos, México e Canadá.