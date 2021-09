Felicitas Flores Mussi tem apenas oito anos, mas é um nome que já dá que falar no futebol argentino e não só.

A menina de Plátanos, Buenos Aires, que faz parte da formação dos Estudiantes de La Plata, acaba de assinar um contrato de patrocínio com a Nike por três anos, superando nomes como Lionel Messi e Neymar Júnior, que assinaram com a mesma empresa com 14 e 13 anos, respetivamente. É a jogadora mais jovem a assinar com a empresa na Argentina.

«Assinei o contrato com a Nike por três anos... E o mais bonito é que está escrito ‘Jogadora de Futebol’! Obrigado a todos por apoiarem meu sonho, somos mais a cada dia», escreveu Felicitas Flores Mussi nas redes sociais.

Firmando contrato con @Nike por 3 años y lo más hermoso es que dice "JUGADORA DE FÚTBOL-FOOTBALL PLAYER"😍. Gracias a tod@s por apoyar mi sueño. Cada día somos más👧🏼⚽️💖#futbolfemenino #HacéAlgoNuevo pic.twitter.com/XpiiVbHOGN — Felicitas Flores Mussi (@FelicitasF10) September 14, 2021

Felicitas, contam os pais ao jornal Clarín, tem a companhia da bola desde pequenina. Desde cedo anda a jogar pela casa com a sua camisola da Argentina e chuteiras, fintando quem lhe aparecer pela frente.

Aos cinco anos, queria jogar em campo e o pai conseguiu que começasse a jogar com rapazes. «Os treinadores diziam que não havia problema que jogasse com rapazes e eu não sentia diferença em jogar com eles», conta Felicitas ao jornal.

Mas os pais quiseram que a menina visse que existiam outras como ela. «Até aos seis anos ela nunca tinha visto meninas a jogar, por isso, em 2019, levámo-la à escola de futebol feminino do Estudiantes de La Plata. Abriu-se um novo mundo, ela deixou de pensar que os rapazes jogava, e passou a ver que as meninas também podiam jogar», contou o pai Maximiliano Flores.

«Deixa-nos muito felizes que mais meninas se identifiquem com ela e lutem pelos seus sonhos. É incrível que tenha esta oportunidade tão jovem.»

Felicitas também apreciou a mudança. «Eu gostava de jogar com os meninos e de os driblar, mas depois encontrei lugares para jogar com as meninas e gostei disso. Além disso, fiz um monte de amigas», explicou.

Fã de Messi, Felicitas conseguiu que o astro argentino visse as suas habilidades nas redes sociais, num vídeo em que a menina lhe dedicou e a que o jogador respondeu.

«Para o meu ídolo, por mais que meus pais me digam que não vai ver, eu dedico-lhe o meu vídeo», escreveu Felicitas.

«Muito obrigado pela dedicatória. Vi o vídeo e adorei, és um génio», escreveu Messi.

«Fiquei muito feliz por ele ter visto. Sonho ser como ele e jogar pela Seleção. Espero poder conhecê-lo algum dia», disse Felicitas.