Julio López viveu um dia que certamente nunca mais vai esquecer e a «culpa» é dos próprios colegas de equipa do Godoy Cruz, um clube que atua na segunda divisão do futebol argentino.

Através das redes sociais, o vídeo da equipa dos escalões de formação a oferecerem umas chuteiras ao jovem jogador tornou-se viral, já que este não tinha condições financeiras para comprar um par novo. Ora, a reação do visado diz tudo e a emoção tomou conta do momento.

«Aproveita, juntámos todos o dinheiro para as comprar para ti», pode ouvir-se.

Assista aqui ao momento: