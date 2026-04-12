Argentina
Há 45 min
INCRÍVEL: jovens oferecem chuteiras a colega que não as conseguia comprar
Gesto aconteceu nos escalões de formação do Godoy Cruz, clube que atua na segunda divisão do futebol argentino
DIM
Gesto aconteceu nos escalões de formação do Godoy Cruz, clube que atua na segunda divisão do futebol argentino
DIM
Julio López viveu um dia que certamente nunca mais vai esquecer e a «culpa» é dos próprios colegas de equipa do Godoy Cruz, um clube que atua na segunda divisão do futebol argentino.
Através das redes sociais, o vídeo da equipa dos escalões de formação a oferecerem umas chuteiras ao jovem jogador tornou-se viral, já que este não tinha condições financeiras para comprar um par novo. Ora, a reação do visado diz tudo e a emoção tomou conta do momento.
«Aproveita, juntámos todos o dinheiro para as comprar para ti», pode ouvir-se.
Assista aqui ao momento:
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