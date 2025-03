Hugo «El Loco» Gatti atravessa um momento de saúde delicado e teve mesmo de ser internado nos cuidados intensivos, após ter contraído uma pneumonia.

Aos 80 anos, o antigo guarda-redes e lenda do Boca Juniors sofreu um acidente, enquanto passeava o cão, e teve de ser operado à anca. De acordo com o jornal «Clarín», a operação não correu da melhor forma e o vírus que se instalou na anca acabou por levar a «problemas respiratórios agudos».

Recorde-se que Hugo Gatti sofreu um grave problema de saúde em 2020, tendo ficado em estado crítico devido à Covid-19, tendo afirmado mesmo que os médicos o informaram que «esteve perto de morrer».

Internacional pela seleção da Argentina em 12 ocasiões, «El Loco» Gatti conquistou uma Taça Intercontinental e duas Taças dos Libertadores, sendo inclusive o atleta com mais jogos na história do campeonato do país, com 765.

Considerado como um guarda-redes à frente do tempo, gostava de jogar fora da área e dizia que os guardiões que ficavam entre os postes só solucionavam problemas. O El Gráfico chegou a escrever que era «um trinco que pode usar as mãos», pela sua queda para sair da área e jogar com os pés.

A alcunha de louco vem-lhe das vestes (usava bermudas em vez de calcões e uma bandana da cabeça. Gostava de tomar banho de imersão antes de entrar em campo e nunca dispensva que um copo de vinho, que, dizia, o deixava mais tranquilo. Penteava cuidadosamente os cabelos longos antes de subir ao relvado, porque dizia que se sentia mais confiante quando olhava ao espelho e via que estava bonito.

Após deixar de jogar, em 1988, no Boca Juniors, tornou-se comentador, causando polémica pelas declarações fortes que fazia e que já lhe vinham do tempo de jogador.

No auge da carreira, falhou o Mundial 78, no qual a Argentina foi campeã em casa, sendo que as opiniões sobre este facto não são consensuais. É certo que foi ele a auto-excluir-se da seleção, mas enquanto uns argumentam que tal se deveu a uma lesão sofrida seis meses antes, outros garantem que foi por oposição à ditadura militar que mandava no país e da qual sempre foi um crítico.