As rivalidades no futebol são uma constante, com várias picardias entre clubes, mas não é todos os dias que uma rivalidade obriga a mudar um nome numa camisola.

Ora, quando Marcos Rojo (ex-Sporting) foi anunciado no Racing, tudo parecia decorrer de forma normal: a chegada ao centro de treinos, as primeiras declarações, mas foi na apresentação da camisola que se verificou algo diferente. O nome de Marcos Rojo não apareceu da forma habitual, mas sim com o apelido apenas com um «R».

Todo este aparato se deve à rivalidade histórica do Racing com o Independiente, pois o grande rival é conhecido como «El Rojo» pelas listas vermelhas que usam nas suas camisolas.

Marcos Rojo chega ao Racing depois de cinco temporadas ao serviço do Boca Juniors.

Veja aqui a camisola que Marcos Rojo vai usar no Racing: