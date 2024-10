A justiça argentina autorizou a exumação do corpo de Diego Maradona que será trasladado para um mausoléu em Puerto Madero, bairro de Bueno Aires. O local será assinalado com um memorial em homenagem ao craque que faleceu em 2020.

O corpo de Maradona está, atualmente, no cemitério Jardin de Bella Vista, no bairro de San Miguel, também em Buenos Aires. O projeto do memorial, que já tem nome [Memorial do 10], será organizado pelos filhos do antigo jogador. «[O memorial] será um local de descanso eterno, onde ele pode ser visitado e receber o reconhecimento e o amor de milhões de pessoas», lê-se num comunicado publicado pela família de Maradona.

Recordamos que Diego Armando Maradona morreu a 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, após uma insuficiência cardíaca.