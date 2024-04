Carlos Tévez já teve alta e já está em casa, depois de ter sido internado na terça-feira com fortes dores no peito.

O antigo internacional argentino, atual treinador do Independiente, passou a noite de terça-feira internado por precaução e fez os habituais exames de rotina que revelaram «resultados satisfatórios».

O antigo jogador sofre de um problema crónico de pressão alta, mas, segundo revela a imprensa argentina, os exames realizados demonstram que o treinador está numa situação estável.

Entretanto, Carlitos ou Apache, como também ficou conhecido no mundo do futebol, recebeu inúmeras mensagens de apoio, entre as quais, uma do atual campeão da Europa, o Manchester City, onde Tévez jogou de 2007 a 2013.

Segundo avança o Independiente, o treinador vai ficar em repouso esta quarta-feira, mas na quinta-feira estará de regresso ao trabalho e aos treinos da equipa.