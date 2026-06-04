Argentina
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Argentina de luto: José Sanfilippo morreu aos 91 anos
Máximo goleador do San Lorenzo também passou por Uruguai e Brasil
Máximo goleador do San Lorenzo também passou por Uruguai e Brasil
A Argentina chora a morte de José Sanfilippo, de 91 anos, antigo internacional e máximo goleador do San Lorenzo. Natural de Buenos Aires, o antigo avançado brilhou entre 1953 e 1972, variando entre o futebol argentino, uruguaio e brasileiro. O maior destaque deu-se pelo San Lorenzo, com 207 golos.
No total da carreira foram 344 golos em 484 jogos oficiais. Também passou por Boca Juniors, Banfield, Nacional de Montevideo, Bangu e Bahia. Pela Argentina, José Sanfilippo disputou o Mundial de 1958 e 1962, além da Copa América de 1957 e 1959.
“Fui de San Lorenzo toda mi vida, porque mi viejo me llevaba a la tribuna chica del Viejo Gasómetro”— San Lorenzo (@SanLorenzo) June 4, 2026
Gracias por tanto, Nene. Sos eterno. pic.twitter.com/fIz7drBRLa
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