A Argentina chora a morte de José Sanfilippo, de 91 anos, antigo internacional e máximo goleador do San Lorenzo. Natural de Buenos Aires, o antigo avançado brilhou entre 1953 e 1972, variando entre o futebol argentino, uruguaio e brasileiro. O maior destaque deu-se pelo San Lorenzo, com 207 golos.

No total da carreira foram 344 golos em 484 jogos oficiais. Também passou por Boca Juniors, Banfield, Nacional de Montevideo, Bangu e Bahia. Pela Argentina, José Sanfilippo disputou o Mundial de 1958 e 1962, além da Copa América de 1957 e 1959.

 

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