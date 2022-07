O Talleres de Córdoba, treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou este sábado (1-1) no terreno do Tigre, em jogo a contar para a sexta jornada do campeonato argentino.

No Estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires, a equipa da casa (19.ª classficada) inaugurou o marcador, aos 39 minutos, por intermédio de Cabrera.

Já nos dez minutos finais, aos 84, a equipa de Pedro Caixinha chegou ao empate com um golo de Catalan. Com este resultado, o Talleres já não ganha desde a primeira jornada e segue na 23.ª posição da tabela.