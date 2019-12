Miguel Angel Russo está de volta ao banco do Boca Juniors, doze anos depois de ter conduzido a equipa de Bueno Aires à conquista da Taça Libertadores, com um Juan Roman Riquelme, atual vice-presidente do clube, a comandar no meio-campo.

Um homem da casa e, talvez por isso, tenha sido apresentado pelo novo presidente Jorge Amor Ameal de forma informal. «Assinámos contrato com o Miguel há uma hora, portanto podemos dizer que ele é o nosso treinador», atirou.

Uma aposta pessoal de Riquelme que insistiu no regresso do treinador com quem trabalhou em 2007. Russo, atualmente com 63 anos, tem uma carreira com mais de trinta anos, com passagem por vários clubes de Espanha e da América Latina. Estava livre desde outubro passado, quando deixou os paraguaios do Cerro Porteño.