Ángel Di María falou esta quinta-feira numa entrevista ao jornalista Diego Monroig, no âmbito dos 25 anos da SportsCenter, e deixou no ar aquilo que pode ser um dos capítulos mais curiosos do seu pós-carreira: ser treinador, em dupla com o amigo Leandro Paredes, e liderar Rosario Central e Boca Juniors, os clubes do coração de cada um.

«Já combinámos que gostaríamos de ser treinadores no Boca e no Rosario Central», revelou o antigo extremo do Benfica, assumindo que o projeto é mais do que uma ideia solta.

«Vamos treinar uma vez no Central e outra no Boca. Se se concretizar… e a seleção da Argentina também seria algo lindo. Vemos como desfrutam Scaloni, Aimar e toda a equipa técnica», acrescentou Fideo.

Di María, atualmente de novo ao serviço do Rosario Central depois da segunda passagem pelo Benfica, foi claro quanto ao objetivo que ainda lhe falta cumprir na carreira.

«Ser campeão com o Central. É por isso que voltei. Não regressei para me retirar, voltei para ganhar. [...] Se não for este ano, espero que seja no próximo. Mas este será o meu último clube», atirou.

Sobre a parceria com Paredes, Di María até já tem as ideias formalizadas para a estrutura das equipas.

«As minhas equipas vão jogar em 4-3-3, e ao Lea [Paredes] agrada-lhe a ideia. [...] Somos como irmãos. As famílias adoram-se. É difícil, mas falámos muitas vezes. Vamos tentar», disse ainda.

A entrevista trouxe também ao de cima o tema sensível do seu regresso adiado ao Rosário Central em 2024, maioritariamente impedido pelas ameaças dirigidas à sua família.

«Tenho família. Em circunstâncias difíceis, temos de decidir. Naquele momento não voltei porque havia coisas que me tiravam a segurança. Não sentia segurança para mim nem para os meus», concluiu.