O futebol argentino está de luto.

Luis Galván, campeão mundial em 1978, faleceu esta segunda-feira, aos 77 anos, informou a Associação Argentina de Futebol. A causa da morte não foi revelada.

«A Associação Argentina de Futebol, por meio do seu presidente, Claudio Tapia, lamenta o falecimento de Luis Galván, defesa que venceu o Mundial de 1978 com a seleção argentina, e expressa as suas condolências à família e aos entes queridos», refere o comunicado.

O antigo defesa, que alinhou pela Argentina no Mundial de 1978, é também um ídolo do Talleres de Córdoba, clube pelo qual fez mais de 500 jogos em 17 temporadas. Ao longo da carreira representou também o Bolívar, da Bolívia.