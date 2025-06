Cristiano Ronaldo surpreendeu este sábado ao anunciar, em plena conferência de imprensa da Seleção Nacional, que recebeu um convite de um clube argentino para jogar o Mundial de Clubes. Uma declaração que suscitou a curiosidade no outro lado do Atlântico, com o Diário Olé a chegar à conclusão que o convite foi endereçado pelo River Plate, a pedido do treinador Marcelo Gallardo.

O conceituado treinador dos Millonarios conheceu o internacional português na curta passagem que teve pela Arábia Saudita, em 2023, quando, num jogo de estrelas, juntou os melhores jogadores da liga saudita, para um particular com o Paris Saint-Germain de Lionel Messi, em que entregou a braçadeira de capitão ao mais internacional de todos os portugueses.

No final desse mesmo jogo, Cristiano Ronaldo retribuiu a simpatia do treinador, oferecendo-lhe a camisola de jogo, que acabou nas mãos do filho do treinador argentino. Nesse mesmo momento, Cristiano Ronaldo e Gallardo trocaram um sentido abraço, que deixou clara a boa relação entre os dois.

O convite terá chegado em forma de sondagem a Cristiano Ronaldo que, apesar de tudo, anunciou que será difícil marcar presença na competição organizada pela FIFA.