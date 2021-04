O Boca Juniors apresentou esta quinta-feira o terceiro equipamento da presente temporada inspirada no bairro de La Boca, mais especificamente na colorida rua-museu, conhecida como «caminito», a poucos dias de celebrar os 116 anos do clube.

A nova camisola mantém as cores tradicionais do clube de Buenos Aires, o azul e amarelo, mas muda o habitual desenho, pretendendo representar as construções tradicionais do bairro de La Boca e a icónica e colorida passagem do Caminito.

Toto Salvio e Lisandro López, antigos jogadores do Benfica, foram dois dos «modelos» selecionados para a apresentação da nova camisola.