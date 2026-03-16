Sergio Romero terminou a carreira profissional aos 39 anos. O guarda-redes estava sem clube desde o final do ano, quando terminou o vínculo com o Argentinos Juniors. Formado no Racing Club – onde despontou enquanto sénior – rumou ao AZ Alkmaar em 2007/08. Depois de épocas por Sampdoria e Mónaco, Romero reforçou o Manchester United em 2015, onde permaneceu até 2021, quando rumou ao Venezia.

O regresso à Argentina aconteceu em 2023, pela porta do Boca Juniors, emblema pelo qual disputou 88 jogos em duas épocas.

Assim, o currículo deste guardião conta com Liga Europa (2016/17), Taça de Inglaterra, Taça da Liga inglesa, Supertaça inglesa, Supertaça neerlandesa, campeonato dos Países Baixos e Supertaça argentina. Pela seleção, Romero conquistou o Mundial Sub-20 e os Jogos Olímpicos 2008.

De notar que este é o guarda-redes mais internacional pela Argentina, com 96 jogos oficiais na seleção AA, distribuídos por Mundial 2010 e 2014 – no qual foi finalista derrotado – e Copa América 2011, 2015 e 2016.

Uma vez que já concluiu a formação base de treinador, Sergio Romero prepara o lançamento da carreira enquanto timoneiro. Na Argentina, a comunicação social garante que já há equipa técnica formada.