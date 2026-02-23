A Associação Argentina de Futebol (AFA) decidiu suspender toda a atividade do futebol argentino entre 5 e 8 de março, incluindo a nona jornada do Torneio de Abertura da primeira divisão, na sequência de uma denúncia por alegada evasão fiscal apresentada pela Agência de Receita e Controlo Aduaneiro (ARCA).

A paralisação foi aprovada por unanimidade pelos dirigentes no Comité Executivo, em sinal de repúdio à investigação judicial em curso.

Em causa está a acusação de que a AFA terá retido impostos e contribuições sociais superiores a 19 mil milhões de pesos sem os depositar nos cofres do Estado. O organismo liderado por Claudio Tapia rejeita as irregularidades, garantindo que não existe dívida exigível e que os pagamentos foram efetuados voluntariamente antes do respetivo vencimento.

O caso encontra-se agora pendente de decisão no Tribunal de Apelação, depois de a justiça argentina ter chamado Tapia e outros dirigentes a prestar declarações.