Uma brincadeira que acabou mal. Muito mal. Emiliano Endrizzi, defesa de 32 anos, causou o pânico por instantes e corre, agora, o risco de ficar sem clube.

O Gimnasia de Jujuy, da Argentina, encontrava-se num avião para viajar para Buenos Aires, onde iria enfrentar o Agropecuario para a nona jornada do Grupo A do segundo escalão argentino.

Emiliano Endrizzi decidiu gritar «bomba». Foi, portanto, realizado o procedimento Grupo Especial de Controlo de Explosivos e Armas Especiais. Foi preciso retirar todos os passageiros para então verificar a alegada ameaça de bomba. No final, o teste deu negativo.

Assim, por brincar com uma possível bomba no avião, o jogador do Gimnasia de Jujuy foi detido pelas autoridades.

Horas mais tarde, a empresa Flybondi emitiu um comunicado sobre o ocorrido. «A companhia informa que o voo FO5181, que deveria descolar às 13h25 do Aeroporto Internacional Governador Horacio Guzmán de Jujuy com destino a Buenos Aires, recebeu uma ameaça de bomba por parte de um passageiro. Perante esta situação, foram imediatamente ativados os protocolos de segurança, sob a responsabilidade da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA)», referiu.

A empresa admitiu, ainda, que irá procurar responsabilizar Emiliano Endrizzi pelas consequências.

«Em consequência da irresponsabilidade deste passageiro, a operação do dia será afetada, com atrasos e cancelamentos que afetarão mais de 1200 passageiros. Por isso, a Flybondi está a avaliar a possibilidade de tomar as medidas legais cabíveis contra todos os eventuais responsáveis. Toda a informação relacionada com o procedimento e com o passageiro envolvido será gerida pelas autoridades competentes», concluiu.

Esta brincadeira, que já causou uma detenção ao defesa argentino de 32 anos, pode também culminar na dispensa do clube. Walter Morales, presidente da Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, confirmou que o clube está a avaliar uma rescisão do contrato.

«Um jogador que estava em horário de trabalho, a representar uma instituição muito importante a nível nacional», afirmou o dirigente, frisando que o contexto global atual «não permite nenhum tipo de brincadeira» deste tipo.