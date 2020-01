Os adeptos do Sporting de Punta Alta, clube amador da Argentina, estão apaixonados pelo avançado Mauro Sabatini, a estrela da equipa, e lançaram uma campanha para o comprar a título definitivo, uma vez que o jogador está emprestado pelo Puerto Comercial que exige 1.200.000 de pesos, quase 18 mil euros, para libertar o jogador. O objetivo passa por vender dez mil rifas a 100 pesos cada uma para chegar ao milhão de pesos. O peso da paixão por Sabatini.

«Punta Alta é uma cidade medianamente pequena. Terá uns cem mil habitantes. Os clubes aqui foram sempre clubes de bairro e sem fins lucrativos. Um ou outro tenta chegar a outro nível, mas é sempre muito difícil», conta o presidente do clube, Nestor Hernández, em declarações ao Diário Olé.

O dirigente governa o clube há já seis anos, com muita imaginação diga-se. «A ideia passa por sermos cada vez mais competitivos. A nível económico, trabalhamos muitíssimo. Fazemos almoços, vendemos rifas, comida, organizamos bingos. Tudo em benefício do clube», acrescenta.

A verdade é que o pequeno clube foi campeão na liga regional que disputa no sul da Argentina nos últimos dois anos, com Sabatini no topo da lista dos marcadores. «O jogador não é nosso, está emprestado, por outro clube de Bahía Blanca. Ele tem vontade de continuar aqui, os adeptos também o querem, mas o Puerto Comercial pede-nos um valor que não podemos pagar», conta anda o dirigente.

Foi neste contexto que os adeptos começaram a mobilizar-se para juntar os fundos necessários para comprar o craque. Resolveram lançar uma venda de rifas, com um objetivo ambicioso: vender dez mil a cem pesos cada, para se chegar ao milhão de pesos. «Parece ser uma ideia bastante ambiciosa, oxalá consigam», comenta ainda o presidente do clube. Um dos sócios ofereceu duas televisões e uma camisola autografada que vão servir de prémios das rifas.

Toto Sabatini, o protagonista desta história, também falou ao Diário Olé, «As pessoas estão loucas, toda a gente quer comprar um número. Não me surpreende porque este é o maior clube da Liga del Sur, tem gente louca, disposta a tudo pelo Sporting», comentou.

O avançado manifesta-se, acima de tudo, lisonjeado pela mobilização dos adeptos. «É surpreendente que peçam este preço por mim e que eles estejam dispostos a pagá-lo, demonstra o grande carinho que têm por mim. Espero que os possa compensar com golos», destacou ainda.

As rifas devem ser colocadas à venda nos próximos dias e o aguardado sorteio deverá realizar-se em meados de março.