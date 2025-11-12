Jogadores do San Lorenzo revoltam-se: «Não recebemos desde agosto»
Plantel emite comunicado arrasador em que também denuncia ausência de condições básicas no balneário, como água quente
O plantel do San Lorenzo emitiu um comunicado demolidor com críticas à direção do histórico clube argentino, reclamando salários em atraso desde agosto e denunciando a ausência de «condições mínimas de trabalho», como «comida adequada» e a falta de água quente nos balneários.
O comunicado foi dirigido à direção, mas também foi partilhado pelo capitão Gastón Hernández e outros jogadores nas redes sociais. «Queremos manifestar publicamente a nossa profunda preocupação e mal-estar face à delicada situação que estamos a atravessar desde o início da temporada», começa por enunciar o documento assinado por todos os membros do plantel.
«Desde o mês de agosto que não recebemos, em alguns casos, de forma integral os nossos salários, o que afeta diretamente as nossas famílias e compromete o normal desenvolvimento da nossa atividade profissional. A isto, juntam-se outras dificuldades que sofremos diariamente: a falta de comida adequada, a ausência de serviços básicos no balneário (água quente) e falta de respostas concretas da parte da direção, apesar das reiteradas promessas de solução que nunca se cumpriram», prossegue o comunicado.
O plantel destaca ainda que, apesar da difícil situação, os jogadores «têm sido pacientes, responsáveis e respeitosos» e que continuam a treinar, a competir e a representar as cores do clube com o «maior compromisso possível», mas também consideram que chegou o momento de levantar a voz.
«Não se trata apenas de uma questão económica, mas também de respeito, dignidade e de condições laborais mínimas que qualquer trabalhador merece. A situação atual é insustentável e requer uma solução imediata e séria. Esperamos que as autoridades do clube atuem com a responsabilidade que o momento exige», referem ainda os jogadores.
O San Lorenzo é o atual quinto classificado do Grupo B do campeonato argentino e está em posição de qualificar-se para a Taça Sul-Americana.
🚨DURÍSIMO comunicado del plantel de #SanLorenzo.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 12, 2025
👉🏾No cobran desde Agosto, no tienen agua caliente, no tiene comida adecuada y los dirigentes no aparecen.
🗣️”La situación actual es INSOSTENIBLE” pic.twitter.com/zZAez5ptoS