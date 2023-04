Duas semanas depois de ter afastado Hugo Ibarra do comando técnico da equipa, o Boca Juniors elegeu agora Jorge Almiron como novo treinador.

Ibarra, antigo jogador do FC Porto, tinha conduzido o Boca à conquista do título em 2022, mas a nova temporada não estava a correr bem à equipa de Buenos Aires que, nesta altura, ocupa um modesto 12.º lugar, a dez pontos do rival River Plate.

Almiron, de 51 anos, começou a temporada no Elche, em Espanha, mas fez apenas cinco jogos e saiu ainda em novembro de 2022. Antes disso o novo treinador do Boca Juniors tinha tido uma passagem bem-sucedida no Lanus, com destaque para uma presença na final da Taça Libertadores em 2017.