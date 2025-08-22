A justiça argentina ordenou ainda a libertação de 104 dos 300 adeptos da Universidad de Chile que tinham sido detidos após os graves incidentes registados em Avellaneda, no jogo com o Independiente para a Taça Sul-Americana.

A decisão foi comunicada ao presidente chileno, Gabriel Boric, que confirmou a notícia através das redes sociais, sublinhando que o Governo vai «continuar a trabalhar para erradicar a violência nos estádios e defender os direitos dos compatriotas».

Apesar da libertação em massa, o episódio deixou marcas profundas. Segundo a imprensa argentina, três adeptos chilenos permanecem internados em estado crítico.

Um deles, Gonzalo Alfaro, de 33 anos, sofreu uma queda do setor visitante ao tentar escapar dos confrontos e foi submetido a uma cirurgia neurológica de urgência, encontrando-se com prognóstico reservado.

No Hospital Fiorito está também Jaime Mora, de 56 anos, com traumatismo craniano e fratura cervical, mas em estado considerado estável. Já no Hospital Presidente Perón encontra-se um terceiro ferido grave, Andrés Villalobo, cuja situação clínica se agravou ao longo das últimas horas.

As autoridades provinciais anunciaram a criação de um grupo de acompanhamento para monitorizar a evolução dos feridos e prestar apoio às famílias. Em paralelo, a investigação prossegue para identificar todos os responsáveis pela violência registada dentro e fora do Estádio Libertadores de América.

As imagens das câmaras de segurança permitiram identificar dois agressores, entretanto detidos e acusados pelo crime de «lesões agravadas em contexto desportivo».

