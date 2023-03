Nesta segunda-feira, quando foi localizado num terreno baldio um carro sem rodas e com os vidros partidos, temeu-se o pior por Brian Fernández.

Na imprensa argentina noticiou-se que o carro pertenceria ao avançado argentino de 28 anos e que o mesmo estava desaparecido desde a semana anterior, quando faltou sem justificação a vários treinos do Colón Santa Fe e foi afastado pelo treinador.

«Não tinha autorização. Disse que lhe dava uma oportunidade e dei-lhe duas. Aconteceu muitas vezes. Falei com ele como um pai. É um assunto que ele deve resolver. Não posso falar de algo para o qual não estou capacitado», referiu Pipo Gorosito.

O treinador da equipa do primeiro escalão da Argentina referia-se, sem entrar em detalhes, aos problemas psicológicos que o futebolista tem enfrentado ao longo dos anos, mas já lá vamos.

Ainda nesta segunda-feira, a família de Brian Fernández garantiu que o jogador não está desaparecido. «Está bem, com um grupo de profissionais que estão a par da sua situação. O carro não estava abandonado. O Brian estava a usá-lo, mas não é dele. Ficou sem gasolina, ficou ali parado e nós não quisemos que ficasse em condições para que ele continuasse a usá-lo. Estávamos atentos ao carro e durante a madrugada o carro foi roubado e destruído. É uma história longa e difícil de entender, mas ele está bem e está a ser acompanhado por um grupo de profissionais», explicou um familiar do atleta ao Clarín, o jornal de maior circulação da Argentina. Segundo fontes polícias, citadas por esta mesma publicação, terá acontecido um ajuste de contas.

À hora a que o carro foi localizado e, por consequência, dado o alarme, Brian Fernández estaria a dormir em casa de um tio.

O futebolista de 28 anos tem um historial problemático. Em 2016, quando jogava no Racing de Avellaneda, teve dois controlos antidoping positivos e foi suspenso um ano e meio.

O Clarín menciona que os problemas de adição às drogas que o impediram de fazer uma carreira mais estável e consentânea com o talento que lhe é reconhecido. «Levei-o a mil lugares. Já não sei o que fazer mais», lamentou, também em declarações ao mesmo jornal, o empresário do jogador, que chegou a pagar tratamentos numa clínica no México, onde jogou em 2019 no Necaxa. Além dos problemas de indisciplina acumulados nos clubes por onde foi passando, em outubro de 2022 foi detido por apedrejar um autocarro num momento em que estava a ter um surto psicótico provocado pelo consumo em excesso de estupefacientes, recorda o Olé.